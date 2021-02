Calciomercato Serie B: il riepilogo della sessione invernale (Di martedì 2 febbraio 2021) Ieri sera si è chiusa la sessione invernale di Calciomercato. Anche i 20 club di Serie B non si sono fatti trovare impreparati, e hanno concluso molte trattative interessanti. Acquisti che saranno utili per il raggiungimento degli obiettivi stagionali di ciascuna società, ma anche cessioni dolorose. Ecco il riepilogo dei principali movimenti del Calciomercato invernale di Serie B. Calciomercato Serie B, ecco tutti i colpi La capolista Empoli ha aggiunto alla propria rosa giocatori di livello per il campionato cadetto come il terzino Sabelli e il centrocampista Crociata, oltre al giovane difensore Siniega. Anche in questa sessione di mercato però il vero protagonista è stato il Monza. Il club ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Ieri sera si è chiusa ladi. Anche i 20 club diB non si sono fatti trovare impreparati, e hanno concluso molte trattative interessanti. Acquisti che saranno utili per il raggiungimento degli obiettivi stagionali di ciascuna società, ma anche cessioni dolorose. Ecco ildei principali movimenti deldiB.B, ecco tutti i colpi La capolista Empoli ha aggiunto alla propria rosa giocatori di livello per il campionato cadetto come il terzino Sabelli e il centrocampista Crociata, oltre al giovane difensore Siniega. Anche in questadi mercato però il vero protagonista è stato il Monza. Il club ...

SkySport : Serie B, gli acquisti e le cessioni ufficiali del calciomercato di gennaio - SkySport : Probabili formazioni Serie A, come cambiano dopo il calciomercato - Gazzetta_it : #Rovella il colpo, #Khedira la cessione che serviva. #Juve, il bilancio del #calciomercato - DavidBasco86 : Mercato chiuso + spacciare uno già in rosa come nuovo acquisto, Marotta ha imparato dal migliore...e col 'migliore'… - NotiziarioC : Un ex Serie D si accasa in Lega Pro -