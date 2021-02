Brillante Piazza Affari con il resto d’Europa

Leggi su quifinanza

(Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee, che seguono l'ottima chiusura di Wall Street, mentre prosegue la stagione delle trimestrali. Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,62%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,25%), raggiunge 54,22 dollari per barile. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +113 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,60%. Tra le principali Borse europee si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dell'1,35%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,66%, e vola Parigi, con una marcata risalita dell'1,87%.