Aurora Leone chi è, dove avete già visto la comica dei The Jackal? (Di martedì 2 febbraio 2021) Aurora Leone questa sera sarà ospite del programma di Rai Due con Stefano De Martino, ma dove l’abbiamo già vista? Conosciamola meglio. FOTO FACEBOOKQuesta sera torna in onda Stasera tutto è possibile con una nuova puntata come sempre condotta da Stefano De Martino che è alla guida della trasmissione da due stagioni con grande successo. Tra gli ospiti ci saranno anche alcuni membri dei The Jackal e in particolare la comica che si è aggiunta al gruppo di napoletani da qualche anno e che in poco tempo si è fatta amare da tutti. Cerchiamo di conoscerla meglio e di capire in particolare dove l’abbiamo già vista in passato. LEGGI ANCHE>>> The Jackal chi sono? Carriera e vita privata LEGGI ANCHE>>> Stefano De Martino, almeno 40 ragazze: ... Leggi su chenews (Di martedì 2 febbraio 2021)questa sera sarà ospite del programma di Rai Due con Stefano De Martino, mal’abbiamo già vista? Conosciamola meglio. FOTO FACEBOOKQuesta sera torna in onda Stasera tutto è possibile con una nuova puntata come sempre condotta da Stefano De Martino che è alla guida della trasmissione da due stagioni con grande successo. Tra gli ospiti ci saranno anche alcuni membri dei Thee in particolare lache si è aggiunta al gruppo di napoletani da qualche anno e che in poco tempo si è fatta amare da tutti. Cerchiamo di conoscerla meglio e di capire in particolarel’abbiamo già vista in passato. LEGGI ANCHE>>> Thechi sono? Carriera e vita privata LEGGI ANCHE>>> Stefano De Martino, almeno 40 ragazze: ...

