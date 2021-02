Alexei Navalny condannato a 3 anni e 5 mesi di carcere

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 2 febbraio 2021)è statoa 3e 5dida un giudice del tribunale distrettuale Simonovsky, riunitosi per l’occasione presso la sede del tribunale della città di Mosca. Lo riporta Dozhd. È stata accolta la richiesta del Servizio Penitenziario Federale di convertire la pena sospesa in detenzione reale, a causa della presunta violazione dei termini della libertà vigilata da parte di. Il giudice ha deciso però di prendere in considerazione l’anno di detenzione domiciliare già scontato per il caso Yves Rocher e dunque ha ridotto la detenzione indai 3e 5a 2e 5di colonia penale