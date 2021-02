“Aiutiamo il piccolo Matteo” | il bimbo di 6 mesi ha bisogno di un delicato intervento

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ha poco più di 6ma ha giàdi un. E’ partita la raccolta fondi attraverso il sito di GoFoundMe per aiutare i genitori, che vivono a Castel Volturno, delRotunda (qui il link per la donazione). La storia riguarda un tenero bambino nato il 13 luglio 2020 che dal L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Alessiaaaaaaaas : Aiutiamo il piccolo Luca - emanuele_morabi : Aiutiamo il piccolo Paolo affetto da SMA - pyskoblock : RT @pyskoblock: #ferragni #DiMaio #noneladurso #sanita #Conte #Mattarella #speranza #Renzi #LiveNoneLadUrso #Pomeriggio5 #1febbraio Aiutia… - mrtrs77 : RT @pyskoblock: #ferragni #DiMaio #noneladurso #sanita #Conte #Mattarella #speranza #Renzi #LiveNoneLadUrso #Pomeriggio5 #1febbraio Aiutia… - pyskoblock : #ferragni #DiMaio #noneladurso #sanita #Conte #Mattarella #speranza #Renzi #LiveNoneLadUrso #Pomeriggio5 #1febbraio… -

Ultime Notizie dalla rete : Aiutiamo piccolo

La Gazzetta del Mezzogiorno

https://www.gofundme.com/f/2pgct5 -- il -- luca?utm_medium=social&utm_source=whatsapp&utm_campaign=p_na+share - sheet&pc_code=wa_co_dashboard_a&rcid=...Poi c'è stato il Covid e appena sono rientrato ho avuto unproblema al ginocchio. A 34 ci ... Ancora non abbiamo fatto nulla ma siamo squadra, cie i risultati si vedono'. "Le piccole e medie imprese della Romania possono ora beneficiare di un leasing finanziario addizionale di 370 milioni di euro, grazie al nuovo programma di cooperazione tra la Banca europea per gli in ...Stampa “Quanto accaduto ad Amalfi deve porre l’attenzione sull’emergenza idrogeologica del nostro territorio. Coldiretti lo ripete da tempo: servono interventi strutturali per evitare di dover costant ...