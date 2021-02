Zona gialla, spostamenti tra regioni e sci: le due settimane decisive in attesa del nuovo dpcm (Di lunedì 1 febbraio 2021) Due settimane ancora e si sapranno nuovi colori, spostamenti, sport, sci. In base alla curva dei contagi e calcolando il rischio assembramenti, si deciderà infatti se rispettare le tre... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dueancora e si sapranno nuovi colori,, sport, sci. In base alla curva dei contagi e calcolando il rischio assembramenti, si deciderà infatti se rispettare le tre...

ricpuglisi : Ti vogliono far sentire in colpa per la zona gialla. Che immonda schifezza. - RobTallei : I grandi scoop del giornalismo italiano: foto di gente che passeggia in strada nelle città in zona gialla. - Agenzia_Ansa : Febbre gialla e assembramenti, Cts: 'C'è il rischio che la curva esploda' #Covid #ANSA - AnnaMar19130070 : RT @Lucrezi97533276: Noi siamo in zona gialla da oggi, complice il bel tempo , sole con 16 gradi, questa mattina assembramenti ovunque . Ep… - rudeNemo_ : oggi tutti a fare ape io invece a casa a studiare ??????bella la zona gialla -