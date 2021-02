WTA Melbourne 3 2021 | sorteggiato il tabellone Ritorna Bianca Andreescu | anche Bencic | Azarenka e Kerber al via

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ormai noto come “il torneo delle giocatrici in quarantena dura”, il WTA3, altrimenti noto come Grampians Trophy, èl’ultimo ad avere il suo. La durata è ridotta rispetto agli altri due (5 giorni) ed ilè a 28 giocatrici. Numero 1 del seeding è la canadese, al ritorno dopo oltre un anno di assenza. L’ultima volta la si era vista alle WTA Finals del 2019, dove un infortunio in campo al ginocchio sinistro, contro la ceca Karolina Pliskova, l’ha poi portata a uno stop lungo tutto il 2020, compliceil Covid-19. Per lei ci sarà un bye, così come per la svizzera Belinda, per la bielorussa Victoriae per la kazaka Elena Rybakina. Al viala ...