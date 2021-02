Ufficiale | Viktor Kovalenko è dell’Atalanta

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Un altro rinforzo per l’Atalanta. I nerazzurri hanno depositato il contratto di. Il centrocampista era in scadenza con lo Shakhtar Donetsk ed ha firmato con la Dea, al club ucraino vanno 700mila euro. Foto: sito Shakhtar Donetsk L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

_SiGonfiaLaRete : #Atalanta, ufficiale l'acquisto di #Kovalenko - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Atalanta, arriva Kovalenko dallo Shaktar Donetsk: UFFICIALE… - tuttoatalanta : RT @marcoconterio: ?????? Adesso è ufficiale: l'#Atalanta ha depositato il contratto di Viktor Kovalenko che arriva dallo #Shakhtar @TuttoMer… - tuttoatalanta : UFFICIALE: Atalanta, rinforzo dallo Shakhtar. Preso Viktor Kovalenko - enzolampard : UFFICIALE: Viktor #Kovalenko approda all’#Atalanta allo #ShakhtarDonetsk 700mila #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Viktor

Kovalenko è un nuovo giocatore dell'Atalanta: depositato il contratto del giocatore ucrainoCommenta per primo L'Atalanta ha depositato ufficialmente in Lega il contratto del centrocampista ucrainoKovalenko , acquistato a titolo definitivo dallo Shakhtar Donetsk.Arrivata l'ufficialità di Viktor Kovalenko all'Atalanta, il club ha depositato il contratto in Lega. Il centrocampista ucraino arriva dallo Shaktar ...Viktor Kovalenko è un nuovo giocatore dell’Atalanta: depositato il contratto del giocatore ucraino. Viktor Kovalenko è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il contratto dell’ ...