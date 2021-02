MoliPietro : Sundance: Human Factors unico film italiano in concorso - ileana_dugato : RT @TheHotCorn_: INTERVISTE | #RonnyTrocker: «Io, #HumanFactors e la mia prima volta al #Sundance». Percezione e mass media, punti di vista… - Trillafon : RT @TheHotCorn_: INTERVISTE | #RonnyTrocker: «Io, #HumanFactors e la mia prima volta al #Sundance». Percezione e mass media, punti di vista… - TheHotCorn_ : INTERVISTE | #RonnyTrocker: «Io, #HumanFactors e la mia prima volta al #Sundance». Percezione e mass media, punti d… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Human Factors: parla il regista Ronny Trocker, unico italiano al Sundance 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Sundance Human

Agenzia ANSA

... lodato dalla critica alla Mostra di Venezia 2016, Ronny Trocker festeggia il passaggio in concorso alFilm Festival 2021 del suo secondo lungometraggio di finzione,Factors . Quello ...Factors', del regista altoatesino Ronny Trocker, unico italiano in concorso alFilm Festival nella sezione World Cinema Dramatic Competition, parte proprio da questo microcosmo ...Sundance: Human Factors unico film italiano in concorso. Una famiglia europea modello, genitori benestanti, figli bilingui, una casa vacanze ...When Ridley Scott and Kevin Macdonald created documentary "Life in a Day" a decade ago, their goal was to construct a video portrait of a typical 24 hours on Earth, as filmed by tens of thousands of ...