Quasi tutta Italia in zona gialla: cosa si può fare (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da oggi mezza Italia si trova in zona gialla: le restrizioni delle ultime settimane hanno dato i loro frutti e adesso molte regioni sono passate alla fascia più favorevole. Spostamenti tra Regioni Vietati gli spostamenti tra Regioni, anche tra quelle gialle. Questo fino ad almeno il 15 febbraio, quando verranno date nuove disposizioni in merito. Come sappiamo, le nuove disposizioni vengono ormai consuetudinariamente comunicate ogni 2 settimane. Visite a parenti e congiunti Le visite ai parenti sono consentite una sola volta al giorno, nella misura di massimo due persone per volta (con la sola eccezione di disabili e minori sotto i 14 anni). Coprifuoco Resta il consuetudinario coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Bar e ristoranti Le regole per bar e ristoranti rimangono le medesime. Servizio ai ...

