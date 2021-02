Parma, Scamacca ha detto sì, ma resta difficile. L'alternativa è Forte (Di lunedì 1 febbraio 2021) Continua la caccia all'attaccante. Il Parma dopo essersi assicurato Joshua Zirkzee, punta dritto su Gianluca Scamacca, che avrebbe dato il consenso a un trasferimento nel ducato. resta da sbloccare la ... Leggi su parmatoday (Di lunedì 1 febbraio 2021) Continua la caccia all'attaccante. Ildopo essersi assicurato Joshua Zirkzee, punta dritto su Gianluca, che avrebbe dato il consenso a un trasferimento nel ducato.da sbloccare la ...

