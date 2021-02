Nuovo Stadio di Milano, la frenata: il Comune chiede certezze sull’Inter (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ancora uno stop verso la realizzazione del Nuovo Stadio di Milano. L'Amministrazione Comunale vuole vederci chiaro sulla proprietà del club nerazzurro Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ancora uno stop verso la realizzazione deldi. L'Amministrazione Comunale vuole vederci chiaro sulla proprietà del club nerazzurro Pianeta Milan.

