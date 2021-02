TV7Benevento : Myanmar: appelli a rispetto voto e rilascio Suu Kyi, le reazioni nel mondo/Adnkronos (6)... - TV7Benevento : Myanmar: appelli a rispetto voto e rilascio Suu Kyi, le reazioni nel mondo/Adnkronos (4)... - TV7Benevento : Myanmar: appelli a rispetto voto e rilascio Suu Kyi, le reazioni nel mondo/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Myanmar: appelli a rispetto voto e rilascio Suu Kyi, le reazioni nel mondo/Adnkronos... -

Lanciònon alla rivolta, ma alla pacificazione, chiese alla gente di rispettare l'ordine e ... Leggi anche Colpo di Stato in, arrestata dai militari Aung San Suu Kyi. La premio Nobel: "...Di nuovo un colpo di stato militare. Ilè ancora nel caos. Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991 e di fatto capo del ... Dall'estero stanno arrivandoal ritorno alla ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – – FRANCIA: “Ci sono state le elezioni lo scorso novembre, Aung San Suu Kyi è stata eletta e in queste condizioni chiediamo venga rispettato il risultato del vot ...Da icona della libertà, a leader politica anche discussa e criticata, il ritratto della Premio Nobel che ora non serve più ai generali ...