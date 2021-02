Morte Astori, perizia del Tribunale: «Non poteva essere evitata» (Di martedì 2 febbraio 2021) Arriva il triste referto della perizia del Tribunale di Firenze sulla Morte di Davide Astori: fatalità non evitabile, stando a quanto emerso Il Tribunale di Firenze ha reso noto l’esito della perizia sulle cause della Morte di Davide Astori. Ecco quanto riportato da Repubblica.it. «Le anomalie emerse durante la prova da sforzo potevano essere approfondite con l’holter cardiaco. Ma, anche in quel caso, la patologia che affliggeva Davide Astori, difensore della Fiorentina, sarebbe stata difficilmente intercettabile. Secondo il medico legale Gian Luca Bruno e il cardiologo Fiorenzo Gaita, la Morte di Astori non poteva infatti essere ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Arriva il triste referto delladeldi Firenze sulladi Davide: fatalità non evitabile, stando a quanto emerso Ildi Firenze ha reso noto l’esito dellasulle cause delladi Davide. Ecco quanto riportato da Repubblica.it. «Le anomalie emerse durante la prova da sforzonoapprofondite con l’holter cardiaco. Ma, anche in quel caso, la patologia che affliggeva Davide, difensore della Fiorentina, sarebbe stata difficilmente intercettabile. Secondo il medico legale Gian Luca Bruno e il cardiologo Fiorenzo Gaita, ladinoninfatti...

