Mauro Icardi e Wanda Nara, ladri in casa: un furto da record (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ladri in azione nella residenza parigina di Mauro Icardi e Wanda Nara. Stando a quanto si apprende dalle testate francesi, infatti, la casa della coppia a Neuilly-sur-Seine – pochi chilometri a nord della Tour Eiffel – è stata presa d’assalto da un gruppo di malviventi, riuscito a portare via un bottino da record: «Gioielli, orologi, capi d’abbigliamento e oggetti vari», si legge, «per un totale di almeno 400mila euro». Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ladri in azione nella residenza parigina di Mauro Icardi e Wanda Nara. Stando a quanto si apprende dalle testate francesi, infatti, la casa della coppia a Neuilly-sur-Seine – pochi chilometri a nord della Tour Eiffel – è stata presa d’assalto da un gruppo di malviventi, riuscito a portare via un bottino da record: «Gioielli, orologi, capi d’abbigliamento e oggetti vari», si legge, «per un totale di almeno 400mila euro».

