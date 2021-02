Mario Biondi: «La mia vita tra 13 dischi e 9 figli» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il cantante siciliano, soprannominato negli States «The Voice» (come Frank Sinatra), si confessa con Panorama in occasione del suo 50esimo compleanno e per l'uscita del nuovo album Dare. Racconta la sua vocazione di padre in un fiume di ricordi: «Dagli inizi nelle piazze di paese ai piano bar fino alla sbronza con il geniale chitarrista George Benson». Come si riescono a gestire nove figli? Basta aver fatto una gavetta come la mia: 180 mila chilometri all'anno in auto macinando un numero impressionante di concerti. Ero una trottola che girava ininterrottamente: da Caltanissetta all'Austria, da Udine a Salsomaggiore Terme, da Pistoia a Londra e poi di nuovo a Udine» ricorda Mario Biondi, via Zoom, dalla sua casa parmense a pochi giorni dal cinquantesimo compleanno (28 gennaio) che a causa della pandemia cade nell'unico anno sabbatico ... Leggi su panorama (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il cantante siciliano, soprannominato negli States «The Voice» (come Frank Sinatra), si confessa con Panorama in occasione del suo 50esimo compleanno e per l'uscita del nuovo album Dare. Racconta la sua vocazione di padre in un fiume di ricordi: «Dagli inizi nelle piazze di paese ai piano bar fino alla sbronza con il geniale chitarrista George Benson». Come si riescono a gestire nove? Basta aver fatto una gavetta come la mia: 180 mila chilometri all'anno in auto macinando un numero impressionante di concerti. Ero una trottola che girava ininterrottamente: da Caltanissetta all'Austria, da Udine a Salsomaggiore Terme, da Pistoia a Londra e poi di nuovo a Udine» ricorda, via Zoom, dalla sua casa parmense a pochi giorni dal cinquantesimo compleanno (28 gennaio) che a causa della pandemia cade nell'unico anno sabbatico ...

