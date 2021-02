Madre e neonato muoiono durante il parto: inchiesta a Palermo (Di lunedì 1 febbraio 2021) La Procura di Palermo indaga sul caso di una donna di 39 anni morta insieme al suo bambino durante il parto. La vicenda sarebbe oggetto di un’inchiesta dopo la denuncia dei familiari della giovane mamma, che lascia il marito e una bimba di 2 anni. Tragedia durante il parto: morti mamma e neonato Secondo le informazioni emerse in queste ore, come riporta Ansa, la donna si trovava ricoverata per il parto presso la clinica Candela di Palermo. durante l’intervento, sarebbe stata trasferita d’urgenza all’ospedale Buccheri La Ferla, nello stesso capoluogo, mentre il neonato sarebbe stato trasportato al Civico. Candida, 39 anni, lascia il marito e una bimba, dopo una tragedia su cui ora sarebbe ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) La Procura diindaga sul caso di una donna di 39 anni morta insieme al suo bambinoil. La vicenda sarebbe oggetto di un’dopo la denuncia dei familiari della giovane mamma, che lascia il marito e una bimba di 2 anni. Tragediail: morti mamma eSecondo le informazioni emerse in queste ore, come riporta Ansa, la donna si trovava ricoverata per ilpresso la clinica Candela dil’intervento, sarebbe stata trasferita d’urgenza all’ospedale Buccheri La Ferla, nello stesso capoluogo, mentre ilsarebbe stato trasportato al Civico. Candida, 39 anni, lascia il marito e una bimba, dopo una tragedia su cui ora sarebbe ...

