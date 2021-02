“Lolita Lobosco” trama e cast | tutto sulla nuova serie Rai con Luisa Ranieri

(Di lunedì 1 febbraio 2021)e lafiction Rai, diretta da Luca Miniero e prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti, in collaborazione con Rai Fiction. Laconcome protagonista andrà in onda a partire da domenica 21 febbraio 2021 alle ore 21.20 circa sul primo canale della tv nazionale. Il commissarioè un personaggio immaginario, nato dalla penna di Gabriella Genisi. Come dichiarato dalla scrittrice stessa,è l’omologo femminile del Commissario Montalbano, da cui ha tratto anche ispirazione per i suoi romanzi. Scopriamo ora insieme alcune curiositàfiction: dallaaldi. Leggi anche ...

Borderline_24 : Bari, Lolita #Lobosco: promo della #Fiction girata in città. #Decaro: “Un colpo al cuore' - redazionetvsoap : #LeIndaginiDiLolitaLoBosco #LolitaLoBosco Presto una nuova investigatrice farà il suo ingresso sui teleschermi di… - MaraBellino : Io ogni volta che vedo la mia Bari nella pubblicità di Lolita Lobosco #MinaSettembre - brangji : Lolita Lobosco che plagia l’intro della sigla de L’Allieva #MinaSettembre - AACCdipendente : Togliete quella sveglia di Lolita LoBosco!!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Lolita Lobosco

Io Donna

Countdown per la fiction "Le indagini di" in tv girata tra Bari e Monopoli. «La nostra città torna nelle case di tutti gli Italiani con una nuova fiction in prima serata Una straordinaria Luisa Ranieri interpreta il ...Le indagini di, la nuova fiction Rai con LUISA RANIERI: la trama Dopo anni vissuti al nord,Lo Bosco torna nella sua città natale dove si trova a capo di una squadra di soli ...Napoli – Volano gli ascolti di Rai 1 grazie a Mina Settembre con Serena Rossi e in arrivo c’è una nuova fiction che avrà come protagonista un’attrice napoletana. Domenica 14 febbraio partirà la serie ...“La nostra città torna nelle case di tutti gli Italiani con una nuova fiction in prima serata”. Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha presentato ...