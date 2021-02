Lo sfogo di Gattuso | “Vengo massacrato da un mese | sono deluso | la situazione è stata gestita male”

Sport_Mediaset : #Napoli, Gattuso: 'Offese e attacchi. Deluso anche da #DeLaurentiis, così non mi sento a mio agio'. Duro sfogo del… - marcoconterio : Duro sfogo di #Gattuso sul rapporto col #Napoli a Sky 'Non nego che dopo gli ultimi 15-20 giorni c'è delusione da p… - fanpage : Il durissimo sfogo di Gattuso #NapoliParma - codeghino10 : RT @Corriere: Gattuso sfogo contro De Laurentiis: «Sono deluso. Toccato anche sulla malattia» - footbal765 : Lo sfogo di mister #gattuso scuote il @sscnapoli ...vedremo le reazioni di @ADeLaurentiis @mimmopesce1 -

Ultime Notizie dalla rete : sfogo Gattuso

Sul suo rapporto con il presidente De Laurentiis,chiarisce: «Non mi ha fatto mai mancare nulla, gli ho chiesto Bakayoko e l'ha preso. Mi chiedete se sono rimasto deluso per le voci di altri ...Il Napoli ieri ha vinto contro il Parma, ma lodinel postpartita fa discutere. Spunta un nome clamoroso per prendere il suo posto Napoli - Parma ha visto i partenopei portare a casa tre punti importanti in Serie A. Nonostante la ...Arriva lo sfogo del mister azzurro dopo la vittoria contro il Parma Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel posta partita di Napoli-Parma, ...Non è passato inosservato lo sfogo di Rino Gattuso ai microfoni di Sky nel post partita contro il Parma, match finito 2-0 per gli azzurri.