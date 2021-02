Lazio in emergenza smog (ma Zingaretti è impegnato con Conte) (Di lunedì 1 febbraio 2021) – Devid Porrello Vice-presidente del Consiglio regionale denuncia: “come M5S chiediamo dati aggiornati ed un nuovo P. E.R.” A Civitavecchia e sull’intera area, la provincia di Viterbo compresa, ieri e sabato scorso vivaci discussioni nei circoli politici locali sull’uscita, con una nota stampa, del Vice-Presidente del Consiglio Regionale in merito all’eventuale all’approvazione del nuovo Per. Mentre sull’intera Regione sta per scattare l’emergenza smog soprattutto per l’inadeguatezza del Piano Energetico Regionale, il Vice-Presidente Devid Porrello scrive che è: “uno scenario allarmante almeno secondo il dossier Mal’Aria di Legambiente, rilevare che “ si vede Frosinone entrare nella top ten delle città ‘fuori legge’ con 77 giorni di superamento dei limiti consentiti dalle norme Ue anti smog di Pm10 nell’aria, seguita da Roma con 46 ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 febbraio 2021) – Devid Porrello Vice-presidente del Consiglio regionale denuncia: “come M5S chiediamo dati aggiornati ed un nuovo P. E.R.” A Civitavecchia e sull’intera area, la provincia di Viterbo compresa, ieri e sabato scorso vivaci discussioni nei circoli politici locali sull’uscita, con una nota stampa, del Vice-Presidente del Consiglio Regionale in merito all’eventuale all’approvazione del nuovo Per. Mentre sull’intera Regione sta per scattare l’soprattutto per l’inadeguatezza del Piano Energetico Regionale, il Vice-Presidente Devid Porrello scrive che è: “uno scenario allarmante almeno secondo il dossier Mal’Aria di Legambiente, rilevare che “ si vede Frosinone entrare nella top ten delle città ‘fuori legge’ con 77 giorni di superamento dei limiti consentiti dalle norme Ue antidi Pm10 nell’aria, seguita da Roma con 46 ...

