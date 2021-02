Latina | ritarda a pagare l’affitto | il proprietario irrompe in casa di notte e la picchia con un manganello

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ha aperto la porta die, armato di, ha iniziato a colpire l’inquilina spalleggiato dalla compagna. Poi come se non bastasse, l’ha trascinata per i capelli fino al pianerottolo. E’ successo a, dove gli agenti della Polizia hanno arrestato un 66enne e la sua partner per rapina, violazione di domicilio, minacce e lesioni personali. I fatti L’uomo è ildi un appartamento che si trova alla periferia del capoluogo, concesso in locazione a una 21enne. Lo scorso fine settimana lui, insieme alla sua compagna, ha fatto letteralmente irruzione nell’appartamento, in cerca della ragazza. La giovane, svegliata dal rumore della porta che si apriva, si è trovata davanti il padrone diil quale, armato di un, ha iniziato a colpirla spalleggiato dalla ...

