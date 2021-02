La sottosegretaria Zampa chiede che i sindaci facciano rispettare le regole (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gli assembramenti segnalati nel weekend in varie città italiane, alla vigilia del passaggio di molte regioni in zona gialla, dimostrano che «tanti non hanno ancora capito, soprattutto i più giovani, e questa è una grande sconfitta collettiva della nostra società». Lo dice alla Stampa Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute. Che chiede ai sindaci e agli amministratori locali di «esercitare un fortissimo controllo del territorio, anche istituendo tavoli specifici presso le prefetture». E aggiunge: «Non deve passare il messaggio che si possano violare i divieti senza conseguenze. D’altra parte, se ci atteniamo ai criteri scelti, non possiamo prolungare le chiusure, dobbiamo tenere conto anche delle conseguenze sociali ed economiche». Eppure Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, continua a insistere ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gli assembramenti segnalati nel weekend in varie città italiane, alla vigilia del passaggio di molte regioni in zona gialla, dimostrano che «tanti non hanno ancora capito, soprattutto i più giovani, e questa è una grande sconfitta collettiva della nostra società». Lo dice alla Stampa Sandraalla Salute. Cheaie agli amministratori locali di «esercitare un fortissimo controllo del territorio, anche istituendo tavoli specifici presso le prefetture». E aggiunge: «Non deve passare il messaggio che si possano violare i divieti senza conseguenze. D’altra parte, se ci atteniamo ai criteri scelti, non possiamo prolungare le chiusure, dobbiamo tenere conto anche delle conseguenze sociali ed economiche». Eppure Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, continua a insistere ...

