Inter | no di Suning a BC Partners Ora dialoghi con altri fondi

(Di lunedì 1 febbraio 2021)dice no a BCper le quote dell’Colpo di scena in casa. Quando tutto sembrava ormai avviato verso il passaggio di consegne daa BCecco che il colosso di Nanchino avrebbe detto no all’offerta del fondo britannico. A riferirlo è l’edizione on-line della Gazzetta dello Sport. “Dietro al no della proprietà cinese c’è innanzitutto una notevole differenza sul valore delle azioni (anche perché l’non è quotata in Borsa) e sulla valutazione complessiva del club. Ma al colosso di Nanchino non sarebbe piaciuta l’esposizione mediatica del fondo anglosassone, che la settimana scorsa ha terminato la due diligence. Venerdì era scaduta l’esclusiva, ma l’offerta era troppo bassa e negli ultimi giorni i margini per trovare un ...

