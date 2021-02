Il polpo Argonauta è il “Mollusco mondiale dell’anno 2021”: la specie è stata rinvenuta a Napoli (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il “Mollusco mondiale dell’anno 2021? è italiano. Il polpo Argonauta ha infatti ottenuto questo bel successo grazie ai 7888 voti degli appassionati di tutto il mondo. Candidato dalla Stazione Zoologica “Anton Dohrn” – Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, il Mollusco ha ottenuto 7888 voti dagli appassionati di tutto il mondo, staccando per piu’ di 2mila voti il secondo classificato. L’annuncio è stato dato oggi da Julia Sigwart, capo sezione presso il Dipartimento di Malacologia del Museo Senckenberg, Carola Greve (Lab manager del Loewe-Center TBG), Tilman Schell (Loewe-Center TBG) e Yasunori Kano, segretario della societa’ mondiale per la Ricerca sui molluschi (Unitas ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il “? è italiano. Ilha infatti ottenuto questo bel successo grazie ai 7888 voti degli appassionati di tutto il mondo. Candidato dalla Stazione Zoologica “Anton Dohrn” – Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, ilha ottenuto 7888 voti dagli appassionati di tutto il mondo, staccando per piu’ di 2mila voti il secondo classificato. L’annuncio è stato dato oggi da Julia Sigwart, capo sezione presso il Dipartimento di Malacologia del Museo Senckenberg, Carola Greve (Lab manager del Loewe-Center TBG), Tilman Schell (Loewe-Center TBG) e Yasunori Kano, segretario della societa’per la Ricerca sui molluschi (Unitas ...

