Il Napoli fa un gol ogni 7,2 tiri: è decimo in Serie A in questa statistica (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il CIES ha pubblicato uno studio sulle squadre più efficienti nell’andare in gol. In Serie A appartiene all’Inter questo primato, a cui bastano soltanto 6 tiri per segnare una rete. Il Napoli è 10° in classifica, con un gol ogni 7,2 conclusioni. Di seguito la Top 10 della Serie A. Inter 6 Roma 6,1 Sampdoria 6,6 Milan 6,7 Spezia 6,7 Torino 6,9 Lazio 7 Atalanta 7 Juventus 7,1 Napoli 7,2 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il CIES ha pubblicato uno studio sulle squadre più efficienti nell’andare in gol. InA appartiene all’Inter questo primato, a cui bastano soltanto 6per segnare una rete. Ilè 10° in classifica, con un gol7,2 conclusioni. Di seguito la Top 10 dellaA. Inter 6 Roma 6,1 Sampdoria 6,6 Milan 6,7 Spezia 6,7 Torino 6,9 Lazio 7 Atalanta 7 Juventus 7,17,2 L'articolo ilsta.

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - pisto_gol : Il Napoli batte 2:0 un buon Parma, Gattuso che non si sente tutelato da ADL,e la Roma, che tra Fonseca e Dzeko sceg… - SkySport : 'ELMAS VA DA SOLOOO?' Gran giocata e gol dell'1-0 ? ? A 32' azione personale di Elmas, che salta due avversari, bat… - napolista : Il Napoli fa un gol ogni 7,2 tiri: è decimo in Serie A in questa statistica Lo studio del CIES: l’Inter è la squadr… - apetrazzuolo : Il mio editoriale post #NapoliParma è online su -