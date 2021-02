Icardi | retroscena prima dell’addio | “Non lascerò l’Inter finché non vinceremo qualcosa”

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 febbraio 2021) L’edizione odierna di Tuttosport racconta la voglia di Lautaro Martinez di vincere dei trofei con, quello in cui il suo connazionale Mauroha fallito. Successivamente il quotidiano parla dell’ex numero 9 interista e svela un suo pensiero: “Lautaro ha saputo raccogliere l’eredità lasciata dache ha salutato dopo aver segnato 124 reti in nerazzurro (ottavo posto nella classifica di ogni tempo). Lautaro, che ai tempi era amico e confidente del capitano, vuole però riuscire là doveha fallito: vincere un trofeo a Milano. Maurito,che gli togliessero la fascia di capitano favorendo il suo esilio (comunque dorato) al Psg, era solito dire che non avrebbe lasciatonon avesse ...