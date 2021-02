Hai i due euro del Cipro? Incredibile, ecco quanto valgono (Di lunedì 1 febbraio 2021) Paese membro dell’Unione europea dal 2004, Cipro ha adottato l’euro a partire dal 2008, e curiosamente non sono state realizzate dal paese stesso, ma dalla zecca finlandese dal 2008 al 2009 e successivamente da quella greca. Rispetto ad altri paesi, Cipro non ha cambiato l’aspetto delle proprie monete dal 2008, anche se in maniera analoga a tutti gli altri paesi che hanno adottato questa valuta, conta su 4 monete da 2 euro commemorative. Rarità Per quanto riguarda gli esemplari da 2 euro “classici”, quelle maggiormente di valore per quanto riguarda Cipro sono le monete emesse nel 2013 e classificate come Rare, vista la limitata tiratura rispetto ad altre annat, 90.000 esemplari più 10.000 Fior di Conio. Proprio questi ultimi ... Leggi su android-news.eu (Di lunedì 1 febbraio 2021) Paese membro dell’Unionepea dal 2004,ha adottato l’a partire dal 2008, e curiosamente non sono state realizzate dal paese stesso, ma dalla zecca finlandese dal 2008 al 2009 e successivamente da quella greca. Rispetto ad altri paesi,non ha cambiato l’aspetto delle proprie monete dal 2008, anche se in maniera analoga a tutti gli altri paesi che hanno adottato questa valuta, conta su 4 monete da 2commemorative. Rarità Perriguarda gli esemplari da 2“classici”, quelle maggiormente di valore perriguardasono le monete emesse nel 2013 e classificate come Rare, vista la limitata tiratura rispetto ad altre annat, 90.000 esemplari più 10.000 Fior di Conio. Proprio questi ultimi ...

FBiasin : Quando le tue più accreditate avversarie per lo scudetto vincono quache ora prima di te, possono accadere due cose:… - itsadecadance : POV: hai detto a @ilculodiabba di vedere Haikyuu (e non ho aperto altri due continua a leggere) - RosamariaMamone : In quindici minuti due persone senza mascherina. 'uh, l'ho dimenticata' È semplice: se la dimentichi è perché non h… - __Dan96 : @ridebreath Due volte l'hai messa? - aurorasscorpio : @_ctrn_x siamo in due ???? hai fatto la domanda per l'anno? oppure tipo semestre/trimestre? -