Governo | M5S chiede preferenze e voto ai 18enni anche al Senato**

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Approviamo presto una riforma elettorale che consenta ai cittadini di indicare il proprio candidato, reintroducendo le. Consentiamo ai diciottenni di votareper il Senato e introduciamo la tutela dell'ambiente in Costituzione”. Sono queste, secondo quanto si apprende, alcune delle proposte portate al tavolo per il programma dalla delegazione del MoVimento 5 Stelle in tema di riforme costituzionali. Oltre a queste, la delegazione pentastellata ha proposto, tra le altre cose, l'introduzione del referendum propositivo, la costituzionalizzazione dei limiti alla decretazione d'urgenza, il ricorso a una maggioranza qualificata per l'approvazione della legge elettorale. Rilanciatal'approvazione delle leggi sul conflitto di interessi e sulle lobby.