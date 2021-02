Gli imballaggi di bioplastica fatti con gli scarti degli animali

Leggi su wired

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Una confezione fatta di Bioplastic Skin (foto: valdissteinars.com)In un mondo in cui sostenibilità significa, spesso, meno plastica e meno carne, c’è chi sta studiandoinottenuta daglidell’industria della carne. Il progetto Bioplastic Skin della designer islandese Valdís Steinarsdóttir punta, in, a creare confezioni biodegradabili partendo da ossa e pellebuttate dai macelli. L’idea è quella di salvare e riutilizzare materiali di scarto creando un’alternativa alla plastica che non lasci tracce nell’ambiente: i contenitori disi dissolvono in acqua calda e sono biodegradabili nel giro di poche settimane. Certo, l’idea di comprare al supermercato fette di bacon avvolte in una plastica fatta di resti ...