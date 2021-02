Gli ex di Tommaso Zorzi da Barbara d’Urso: la reazione della sorella Gaia – VIDEO (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Non ho avuto una relazione con Tommaso, ci conosciamo da quasi dieci anni, è vero che ci siamo visti anche da non amici – diciamo – però c’è differenza: non sono un ex, non siamo stati fidanzati, è diverso”. Ospite in studio a Live – Non è la d’Urso, Luca Vismara ha voluto chiarire il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Non ho avuto una relazione con, ci conosciamo da quasi dieci anni, è vero che ci siamo visti anche da non amici – diciamo – però c’è differenza: non sono un ex, non siamo stati fidanzati, è diverso”. Ospite in studio a Live – Non è la, Luca Vismara ha voluto chiarire il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : MUOIO CHE IL TIPO VA IN TV SOLO A DIRE CHE SI È BOMBATO TOMMASO E NEANCHE GLI INTERESSA CONTINUARE. MA NON HA SENSO. #noneladurso - viperassss : RT @Fiorenz69511770: Ma guardateli gli occhi quando parla di Tommaso Non aggiungo altro #tzvip #noneladurso - prelemionelove : @zorzando4 @blurrygomvez @__Alees__ Ma non è vero, io ho visto mille tweet di persone che facevano votazioni di mas… - Weleciaramitar1 : RT @Fiorenz69511770: Ma guardateli gli occhi quando parla di Tommaso Non aggiungo altro #tzvip #noneladurso - auroramauraa : RT @GioBallerini99: Andrea: TOMMASO É IL GRANDE FRATELLO 5 Bravo amo ribadiamolo sempre E gli altri: MUTI #tzvip -