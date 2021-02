GF Vip, messaggio misterioso per Pierpaolo Pretelli: “Vincitore già scritto” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Pierpaolo Pretelli, concorrente del GF Vip 20/21, ha ricevuto un “misterioso” messaggio da qualcuno fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Qualcuno ha infatti voluto suggerirgli di abbandonare il programma settimana prossima, perchè il Vincitore sarebbe già deciso. Una questione che non è passata inosservata anche tra gli altri coinquilini. Pretelli invitato a uscire l’8 febbraio Tutto è successo questa mattina, mentre il concorrente e nuova fiamma di Giulia Salemi era in giardino assieme a Andrea Zenga. I messaggi fuori dalla Casa non sono una novità, sia che si tratti degli ormai celebri aerei che sorvolano Cinecittà, sia qualcuno che grida col megafono da fuori le mura, come in questo caso. Qualcuno infatti ha voluto “avvisare” Pretelli su cosa dovrebbe fare ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 1 febbraio 2021), concorrente del GF Vip 20/21, ha ricevuto un “da qualcuno fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Qualcuno ha infatti voluto suggerirgli di abbandonare il programma settimana prossima, perchè ilsarebbe già deciso. Una questione che non è passata inosservata anche tra gli altri coinquilini.invitato a uscire l’8 febbraio Tutto è successo questa mattina, mentre il concorrente e nuova fiamma di Giulia Salemi era in giardino assieme a Andrea Zenga. I messaggi fuori dalla Casa non sono una novità, sia che si tratti degli ormai celebri aerei che sorvolano Cinecittà, sia qualcuno che grida col megafono da fuori le mura, come in questo caso. Qualcuno infatti ha voluto “avvisare”su cosa dovrebbe fare ...

