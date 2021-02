Fondi per la formazione, come e dove trovarli: consigli utili (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non c’è nulla di più vero di quel detto secondo cui non si smette mai di imparare, indipendentemente dall’età: anche se si è finito il proprio percorso di studi prescelto, questo non vuol dire che non ci siano altre competenze che si possono acquisire con la formazione, che resta sempre uno strumento utile per qualsiasi lavoratore. dove è possibile però farsi impartire nuove nozioni, e come trovare i Fondi necessari? Ecco alcuni esempi e consigli utili per chi pensa di aver bisogno di una formazione professionale. I Fondi interprofessionali e la formazione in azienda La maggior parte delle risorse destinate alla formazione dei lavoratori in Italia proviene dai Fondi paritetici interprofessionali per la ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non c’è nulla di più vero di quel detto secondo cui non si smette mai di imparare, indipendentemente dall’età: anche se si è finito il proprio percorso di studi prescelto, questo non vuol dire che non ci siano altre competenze che si possono acquisire con la, che resta sempre uno strumento utile per qualsiasi lavoratore.è possibile però farsi impartire nuove nozioni, etrovare inecessari? Ecco alcuni esempi eper chi pensa di aver bisogno di unaprofessionale. Iinterprofessionali e lain azienda La maggior parte delle risorse destinate alladei lavoratori in Italia proviene daiparitetici interprofessionali per la ...

