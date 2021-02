Firenze, il parco della droga. Passeggiata tra gli spacciatori (Di lunedì 1 febbraio 2021) Matteo Calì Un viaggio all'interno del parco delle Cascine di Firenze, l'area verde più ampia della città che, però, è diventata ostaggio di un gruppo di spacciatori extracomunitari Firenze. parco delle Cascine, l'area verde più ampia della città dove le persone vengono a passeggiare e a trascorrere il proprio tempo libero. Qui c'è il mercato settimanale, c'è la fermata della Tramvia che collega al centro storico e all'ospedale di Careggi. Però, da anni ormai, una parte del parco è diventata ostaggio di un gruppo di spacciatori, quasi tutti extracomunitari di origine africana, che vendono droga a qualsiasi ora del giorno. Gli spacciatori sono ben organizzati, tanto che ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Matteo Calì Un viaggio all'interno deldelle Cascine di, l'area verde più ampiacittà che, però, è diventata ostaggio di un gruppo diextracomunitaridelle Cascine, l'area verde più ampiacittà dove le persone vengono a passeggiare e a trascorrere il proprio tempo libero. Qui c'è il mercato settimanale, c'è la fermataTramvia che collega al centro storico e all'ospedale di Careggi. Però, da anni ormai, una parte delè diventata ostaggio di un gruppo di, quasi tutti extracomunitari di origine africana, che vendonoa qualsiasi ora del giorno. Glisono ben organizzati, tanto che ...

marcomangani : #nomo #fotografia #vintage #walking #river #lungarno @ Parco Delle Cascine Firenze - giunga75 : @Noiconsalvini Vengono multati e fermate persone anziane o in questo caso con delle disabilità, però nelle città ti… - FirenzePost : Firenze: 13enne aggredita e pestata da 7 bulli al Parco di San Donato. Tutti fra i 13 e 14 anni - mina_parco : RT @DarioNardella: #Firenze sarà protagonista nel 3º capitolo de l’#AmicaGeniale. Un segnale di ripresa per il cinema, per chi lavora nel s… - fabri_firenze : RT @sara_turetta: Guardate che accoglienza ci ha fatto questa mamma, abbandonata nel parco centrale di Cernavoda, proprio davanti al Munici… -