Firenze e Bologna accolgono il nostro appello: sì, mostriamo il dramma Balcani (Di lunedì 1 febbraio 2021) BOLOGNA – Sono già due le città che hanno accolto l'appello lanciato dall'agenzia Dire di mostrare le immagini di ciò che sta accadendo lungo la rotta dei Balcani. Venerdì scorso il rilancio da parte del sindaco di Firenze Dario Nardella, che su Twitter ha scritto: "Quello che sta succedendo nei Balcani è un dramma per l'umanità. E spesso sono i bambini a pagare il prezzo più alto. Condivido questo appello: facciamo vedere cosa sta succedendo, nelle vie e nelle piazze. Creiamo consapevolezza. Firenze è pronta".

