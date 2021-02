Due trattative per un governo politico Tabacci | “Evitare commissariamento Camere”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – Sono due le trattative che decideranno se Conte continuera’ a capo del governo oppure no. Quella affidata ai capigruppo di maggioranza dovra’ chiarire, spiega Bruno Tabacci al termine della prima mattinata, “se ci sono le condizioni politiche per andare avanti. Il Parlamento deve dire se e’ in grado di evitare il commissariamento. Perche’ e’ chiaro che se fallisce questa iniziativa intorno al nome di Conte, poi c’e’ il governo del Presidente”.

Perché, oggi, ad un certo punto, Italia Viva potrebbe anche alzare la posta e interrompere lebenché non si parli ancora di Conte. E ciò potrebbe avvenire innanzitutto suinodi - ...... parallelamente impazza il toto - ministri e fervono leper dar vita al Conte Ter. Le ... attuale capodelegazione M5S nonché l'uomo cheanni fa propose e sponsorizzò Conte nel ruolo di ...CATANZARO – La crisi di governo condiziona le attività politiche periferiche. Nel caso calabrese rallenta le trattative per la formazione delle alleanze elettorali. In misura minore il centrodestra, i ...Oggi 1 febbraio è l'ultimo giorno di calciomercato. Si chiude alle 20 la finestra invernale per tutte le squadre di Serie A. Ultime ore febbrili come ogni sessione che si rispetti, ...