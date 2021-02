Didattica a distanza, autostrade per l'italia consegna 30 tablet all'IC Pertini (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono stati consegnati questa mattina all'IC 'Sandro Pertini' di Milano 30 tablet per la Didattica a distanza, nell'ambito di una più ampia iniziativa promossa sul territorio nazionale da autostrade ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono statiti questa mattina all'IC 'Sandro' di Milano 30per la, nell'ambito di una più ampia iniziativa promossa sul territorio nazionale da...

DantiNicola : Soprattutto perché non possiamo davvero più permetterci di considerare la didattica a distanza come soluzione e all… - smarolazo : Amici di @canaledieci, ma è possibile che i genitori che lavorano possano votare in maniera 'lampo' attivare la did… - adolar41744618 : RT @GregPignataro: Mia figlia é l'unica in presenza della sua classe. Non ha scelto la didattica a distanza. Non accendere in casa il risca… - stoogazzo : @elextomlinson mercoledì va bene tanto il giovedì ho didattica a distanza - LorenzoZL74 : RT @GregPignataro: Mia figlia é l'unica in presenza della sua classe. Non ha scelto la didattica a distanza. Non accendere in casa il risca… -