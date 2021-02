Covid, ultime notizie. Timori per assembramenti. Attesa per il bollettino di oggi. LIVE (Di lunedì 1 febbraio 2021) Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci, sottolinea come "dare la colpa ai sindaci stia diventando il nuovo sport nazionale" e dice al Cts di "fare la sua parte". Miozzo (Cts) risponde: "Il mio era un accorato appello perchè le immagini che abbiamo visto sabato scorso sono di una estrema grande preoccupazione". Allarme assembramenti nelle città: a Milano folla ai Navigli, a Roma shopping in via del Corso, a Firenze sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti-Covid Leggi su tg24.sky (Di lunedì 1 febbraio 2021) Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci, sottolinea come "dare la colpa ai sindaci stia diventando il nuovo sport nazionale" e dice al Cts di "fare la sua parte". Miozzo (Cts) risponde: "Il mio era un accorato appello perchè le immagini che abbiamo visto sabato scorso sono di una estrema grande preoccupazione". Allarmenelle città: a Milano folla ai Navigli, a Roma shopping in via del Corso, a Firenze sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti-

Agenzia_Ansa : #Covid19 In #Russia 17.648 nuovi casi nelle ultime 24 ore, il minimo dal 28 ottobre #ANSA - CdT_Online : Dopo mesi nessun morto per il coronavirus in Ticino. I numeri della pandemia: 23 casi e zero decessi nelle ultime 2… - SkyTG24 : Il sindaco di #Mosca, Sergei Sobyanin, ha disposto la rimozione delle ultime restrizioni imposte alla capitale. 'La… - occhio_notizie : Nelle ultime 24 ore i #guariti superano nuovi contagi e decessi #Covid #Campania - Deanna_TK : RT @pecoraro_fr: Covid, 12.715 nuovi contagi e 421 morti nelle ultime 24 ore. Ma quasi tutta Italia in zona gialla. Mi sfugge qualcosa, for… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime San Giorgio, semaforo verde per il Campaccio: si corre il 20 e 21 marzo

Nelle ultime settimane la società ha condiviso con il sindaco di San Giorgio su Legnano, Walter ... Ad oggi i capisaldi organizzativi, in base alla normativa anti - Covid, prevedono competizioni senza ...

Vaccini, a Denver un drive - in ha somministrato 16.000 dosi in un weekend

...del Colorado ha somministrato la protezione anti Covid a oltre 81.000 persone. Gli Stati Uniti sono stati tra i primi al mondo ad avviare la campagna di vaccinazioni di massa, partita nelle ultime ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Giani: "Siamo zona gialla ma faccio…"

È evidente, però, che se questo si allenta e viene meno, i numeri sono inesorabili". Firenze, 1 febbraio 2021 - "Faccio un appello alla responsabilità di tutti, anche se non vo ...

Niente pubblico a Sanremo causa covid. La Rai: "Stop anche agli show collaterali"

Roma, 1 febbraio 2021 - Non ci sarà il pubblico a Sanremo e non ci saranno neanche gli show collaterali che animano la rassegna canora. E' ufficiale, la Rai ha deciso dopo una polemica andata avanti p ...

Nellesettimane la società ha condiviso con il sindaco di San Giorgio su Legnano, Walter ... Ad oggi i capisaldi organizzativi, in base alla normativa anti -, prevedono competizioni senza ......del Colorado ha somministrato la protezione antia oltre 81.000 persone. Gli Stati Uniti sono stati tra i primi al mondo ad avviare la campagna di vaccinazioni di massa, partita nelle...È evidente, però, che se questo si allenta e viene meno, i numeri sono inesorabili". Firenze, 1 febbraio 2021 - "Faccio un appello alla responsabilità di tutti, anche se non vo ...Roma, 1 febbraio 2021 - Non ci sarà il pubblico a Sanremo e non ci saranno neanche gli show collaterali che animano la rassegna canora. E' ufficiale, la Rai ha deciso dopo una polemica andata avanti p ...