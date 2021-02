Covid, Uk: i contagi scendono sotto i 20mila. In Austria riaprono scuole e negozi. Danimarca, si torna in classe alle elementari (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel giorno del funerale oceanico a Gerusalemme al quale hanno partecipato migliaia di ebrei ortodossi senza rispettare alcuna regola di distanziamento, il governo israeliano ha deciso di prorogare il lockdown nazionale fino alle 7 (ora locale) di venerdì 5 febbraio. Prolungata anche la chiusura dell’aeroporto Ben Gurion, il principale scalo del Paese, fino a mezzanotte di domenica 7 febbraio. Guardando invece al Regno Unito, dove i contagi sono scesi sotto la soglia di 20mila a giorno, il servizio sanitario britannico (Nhs) ha completato la prima fase di vaccinazioni anti-Covid in tutte le case di risposo dell’Inghilterra, focolai micidiali d’infezione a inizio pandemia. Anche in Olanda preoccupa la variante britannica, che è all’origine della “metà dei nuovi casi” emersi fino allo scorso 26 gennaio, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel giorno del funerale oceanico a Gerusalemme al quale hanno partecipato migliaia di ebrei ortodossi senza rispettare alcuna regola di distanziamento, il governo israeliano ha deciso di prorogare il lockdown nazionale fino7 (ora locale) di venerdì 5 febbraio. Prolungata anche la chiusura dell’aeroporto Ben Gurion, il principale scalo del Paese, fino a mezzanotte di domenica 7 febbraio. Guardando invece al Regno Unito, dove isono scesila soglia dia giorno, il servizio sanitario britannico (Nhs) ha completato la prima fase di vaccinazioni anti-in tutte le case di risposo dell’Inghilterra, focolai micidiali d’infezione a inizio pandemia. Anche in Olanda preoccupa la variante britannica, che è all’origine della “metà dei nuovi casi” emersi fino allo scorso 26 gennaio, ...

