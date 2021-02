Covid in Campania, oggi 994 positivi e 8 morti: l'indice di contagio torna sopra il 10%, 20 nuovi ricoveri (Di lunedì 1 febbraio 2021) torna a crescere la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 994 positivi su 8.417 tamponi effettuati, 407 in meno di ieri con 8.677 tamponi in... Leggi su ilmattino (Di lunedì 1 febbraio 2021)a crescere la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 994su 8.417 tamponi effettuati, 407 in meno di ieri con 8.677 tamponi in...

