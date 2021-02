Covid 19 a Salerno | positivi tre consiglieri comunali

(Di lunedì 1 febbraio 2021)19 a: iNatella, Galdi e Ventura, sono risultatial virus (tutti asintomatici e in isolamento domiciliare). Il sindaco Vincenzo Napoli ha deciso di porsi in isolamento volontario. Tredi, ovvero Massimiliano Natella, Rocco Galdi e Peppe Ventura, sono risultatial19: i tre sono

occhio_notizie : Antonio Somma Sindaco ha comunicato la presenza di un caso positivo riconducibile ad una collaboratrice scolastica… - FrankFormisano : Puntoevirgola raddoppia: il bar frequentato da Mario Carotenuto sfida il Covid con la #cultura… - salernotoday : Vaccinazioni Covid, l’Onmic Salerno: “La politica si è dimenticata dei grandi invalidi e dei malati oncologici”… - salernonotizie : La Soprintendenza riapre S. Pietro a Corte a Salerno: rispettate le norme anti Covid - Notiziedi_it : Covid in Campania, tre consiglieri comunali positivi a Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salerno

Il Mattino

Natella con il sindaco Sono tre i consiglieri comunali diche sono attualmente positivi al: si tratta di Rocco Galdi e Massimiliano Natella ed entrambi hanno dato notizia del contagio sulle rispettive pagine Facebook. «Purtroppo nonostante l'...Tre consiglieri del Comune di, Massimiliano Natella , Rocco Galdi e Peppe Ventura , sono risultati positivi al- 19. Pertanto, in via cautelativa e puramente precauzionale, il sindaco Vincenzo Napoli ha deciso di ...Covid 19 a Salerno: i consiglieri comunali Natella, Galdi e Ventura, sono risultati positivi al virus (tutti asintomatici e in isolamento domiciliare).Mercato San Severino (Sa) – “In seguito alla rilevazione di un caso di positività di una collaboratrice scolastica, residente in altro Comune ed operante presso la Scuola dell’Infanzia “E. Coppola”, l ...