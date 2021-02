Coronavirus | positivi in aumento | sfiorano quota 100 Il Cesenate piange altri 4 morti

you_trend : ?? #Coronavirus, 31 gennaio 2021 • Attualmente positivi: 453.968 • Deceduti: 88.516 (+237) • Dimessi/Guariti: 2.010… - you_trend : ?? #Coronavirus, 01/02/21 • Attualmente positivi: 447.589 • Deceduti: 88.845 (+329) • Dimessi/Guariti: 2.024.523 (+… - Agenzia_Ansa : Nelle ultime 24 ore sono stati 7.925 i test positivi al #coronavirus registrati in Italia, con 329 vittime. Lo rend… - prestia_fabio : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: ecco i grafici che mostrano gli andamenti delle 3 tipologie di attualmente positivi, ovvero ricoverati in te… - AnnaM23189 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 01/02/21 • Attualmente positivi: 447.589 • Deceduti: 88.845 (+329) • Dimessi/Guariti: 2.024.523 (+13.975) •… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivi

la Repubblica

Diminuiscono i numeri delin Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti 7.925 i nuovi casi(su oltre 140mila tamponi effettuati), con purtroppo ancora un numero alto di vittime, ben 329. Sono questi i ...BOLOGNA. Dall'inizio dell'epidemia da, in Emilia - Romagna si sono registrati 219.702 casidi positività, 1.051 in più rispetto ... La percentuale dei nuovisul numero di tamponi ...Rispetto al momento in cui è iniziata la rilevazione da parte dell’Unità di crisi comunale, vale a dire il 28 ottobre scorso, sono 2163 i test eseguiti su cittadini di Sorrento con 427 contagi ed 275 ...Luco dei Marsi - 'Ho ricevuto la conferma di 4 tamponi rapidi positivi (di cui abbiamo già detto nei giorni scorsi, dopo l'ultimo screening di massa) e la comunicazione di 5 nuovi casi di contagio rif ...