Coronavirus, oggi nel Lazio 717 nuovi casi. D'Amato: 'Se non ci sarà rigore nei comportamenti potremmo andare in zona rossa' (Di lunedì 1 febbraio 2021) Su oltre 8.000 tamponi e quasi 5.000 antigenici (per un totale di oltre 13.000 test), nelle ultime 24 ore nel Lazio si registrano 717 casi positivi. 38 i pazienti deceduti e 2.390 quelli guariti. Leggi anche: Vaccino over 80 nel Lazio, superate le 7.000 prenotazioni: ecco come fare domanda, come funziona "Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 5%. I casi a Roma città scendono sotto quota 400. Bisogna mantenere alta l'attenzione. oggi è il primo giorno di rientro in zona gialla, se non ci sarà rigore nei comportamenti potremmo andare in ...

