Conte: “La qualificazione si giocherà nei 180 minuti” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il tecnico dell’Inter Antonio Conte a RaiSport alla vigilia della prima semifinale contro la Juventus “Di certo la qualificazione si giocherà nei 180 minuti. Saranno due match tosti, sotto tutti i punti di vista. Affrontiamo una squadra molto forte, dovremo fare del nostro meglio”. Quella di domani sera sarà dunque solo un primo round e l’importante sarà non subire gol nonostante le assenze importanti di Hakimi e Lukaku per squalifica: “Ma la nostra fase offensiva non cambia – ancora Conte -, i principi restano i soliti: non è la prima volta che manca Romelu. Ora riposerà in modo forzato, potrà lavorare per presentarsi alla ripresa del campionato in buona condizione. Domani, con Lautaro, toccherà a Sanchez” Conte non sottovaluta la sua ex squadra “Arriverà con il dente avvelenato dopo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il tecnico dell’Inter Antonioa RaiSport alla vigilia della prima semifinale contro la Juventus “Di certo lasinei 180. Saranno due match tosti, sotto tutti i punti di vista. Affrontiamo una squadra molto forte, dovremo fare del nostro meglio”. Quella di domani sera sarà dunque solo un primo round e l’importante sarà non subire gol nonostante le assenze importanti di Hakimi e Lukaku per squalifica: “Ma la nostra fase offensiva non cambia – ancora-, i principi restano i soliti: non è la prima volta che manca Romelu. Ora riposerà in modo forzato, potrà lavorare per presentarsi alla ripresa del campionato in buona condizione. Domani, con Lautaro, toccherà a Sanchez”non sottovaluta la sua ex squadra “Arriverà con il dente avvelenato dopo ...

