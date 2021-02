Confesercenti: “Zona gialla, ripresa lenta per bar e ristoranti. Ora speriamo in aperture serali” (Di lunedì 1 febbraio 2021) La prima giornata in giallo i per bar e i ristoranti torinesi segna un avvio lento, con i locali non ancora a pieno ritmo: è questo il bilancio a caldo degli operatori interpellati da Confesercenti. “Non è una sorpresa – commenta Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti. Non ci si poteva aspettare di più, dopo due settimane di chiusura totale: le abitudini dei cittadini non cambiano da un momento all’altro; inoltre, il lunedì è sempre stato il giorno meno favorevole per l’attività di bar e ristoranti; infine, non dimentichiamo i tantissimi lavoratori ancora in smart working, che sarà comunque un problema anche per il futuro. Ma in questo primo giorno non è tanto il dato relativo agli incassi che va considerato, quanto il segnale della ripartenza. “L’importante è che non si torni indietro, ma che, anzi, ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 1 febbraio 2021) La prima giornata in giallo i per bar e itorinesi segna un avvio lento, con i locali non ancora a pieno ritmo: è questo il bilancio a caldo degli operatori interpellati da. “Non è una sorpresa – commenta Giancarlo Banchieri, presidente di. Non ci si poteva aspettare di più, dopo due settimane di chiusura totale: le abitudini dei cittadini non cambiano da un momento all’altro; inoltre, il lunedì è sempre stato il giorno meno favorevole per l’attività di bar e; infine, non dimentichiamo i tantissimi lavoratori ancora in smart working, che sarà comunque un problema anche per il futuro. Ma in questo primo giorno non è tanto il dato relativo agli incassi che va considerato, quanto il segnale della ripartenza. “L’importante è che non si torni indietro, ma che, anzi, ...

