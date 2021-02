Città più care d’Italia, UNC: nel 2020 salgono Caltanissetta, Cosenza, Messina e Palermo (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – A fronte di un Paese in deflazione, -0,2%, alcune Città registrano aumenti considerevoli su alcuni gruppi di prodotti, con notevoli disparità territoriali. È quanto emerge dallo studio condotto dall’Unione Nazionale Consumatori che ha stilato la classifica completa delle Città con i maggiori rincari o ribassi del 2020 per i principali beni e servizi, sulla base dell’inflazione media rilevata dall’Istat. “L’Italia non è tutta uguale. Queste differenze – commenta Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori – sono dovute a tanti fattori che cambiano a seconda delle Città e del tipo di bene e servizio. La deflazione più alta in alcune Città d’arte, ad esempio, dipende certo dal crollo dei turisti, in altri casi dalla maggiore flessione della domanda registrata in alcuni ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – A fronte di un Paese in deflazione, -0,2%, alcuneregistrano aumenti considerevoli su alcuni gruppi di prodotti, con notevoli disparità territoriali. È quanto emerge dallo studio condotto dall’Unione Nazionale Consumatori che ha stilato la classifica completa dellecon i maggiori rincari o ribassi delper i principali beni e servizi, sulla base dell’inflazione media rilevata dall’Istat. “L’Italia non è tutta uguale. Queste differenze – commenta Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori – sono dovute a tanti fattori che cambiano a seconda dellee del tipo di bene e servizio. La deflazione più alta in alcuned’arte, ad esempio, dipende certo dal crollo dei turisti, in altri casi dalla maggiore flessione della domanda registrata in alcuni ...

