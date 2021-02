Che figura di… vip: le 7 gaffe più clamorose dei vip sui social (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da Giulia De Lellis che si sgrassa i capelli col detersivo al photo bombing osé di Luigi Favoloso: le 7 gaffe più clamorose dei vip I social non perdonano. La rete, in questi anni, ha intrappolato e fatto rimbalzare, fino a renderle virali, migliaia di gaffe da parte di influencer, blogger, vip acclamati con un grande seguito, o personaggi meno conosciuti su cui si sono accesi riflettori inaspettati. Scopriamo insieme le 7 gaffe più clamorose dei vip sui social. Beatrice Valli sposta Mykonos Qualche mese fa, Beatrice Valli racconta tramite stories di aver fatto un bellissimo viaggio a Mykonos, incantevole isola delle Grecia: “Pensate che a Mykonos riuscivo a ritagliarmi una mezz’ora o 40 minuti di tempo per andare a correre”. Fino a qui tutto normale, se ... Leggi su zon (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da Giulia De Lellis che si sgrassa i capelli col detersivo al photo bombing osé di Luigi Favoloso: le 7piùdei vip Inon perdonano. La rete, in questi anni, ha intrappolato e fatto rimbalzare, fino a renderle virali, migliaia dida parte di influencer, blogger, vip acclamati con un grande seguito, o personaggi meno conosciuti su cui si sono accesi riflettori inaspettati. Scopriamo insieme le 7piùdei vip sui. Beatrice Valli sposta Mykonos Qualche mese fa, Beatrice Valli racconta tramite stories di aver fatto un bellissimo viaggio a Mykonos, incantevole isola delle Grecia: “Pensate che a Mykonos riuscivo a ritagliarmi una mezz’ora o 40 minuti di tempo per andare a correre”. Fino a qui tutto normale, se ...

ShooterHatesYou : Renzi sull’Arabia Saudita cerca di buttarla in tribuna. Rimane che: - Fare conferenze pagato è diverso da andare… - chetempochefa : 'Questo Conte ter sarà più debole. La figura del Presidente del Consiglio sarà inevitabilmente più debole. Spero ch… - NicolaPorro : #Conte punta al tris, ma temendo che Mattarella gli preferisca una figura terza (tipo la Cartabia), prepara l'ennes… - Milton_Keynes1 : @msimone17 @OGiannino Perché? In un gov con Conte, Azzolina, Dj Fofò, Boccia, Provenzano...... Gualtieri (che non s… - GerberArancio : RT @SalaLettura: .La Sfinge, il parricidio e l’incesto sono elementi indissolubili dalla figura di #Edipo nella tradizione e cultura greca… -

Ultime Notizie dalla rete : Che figura Somalia, assalto a hotel di Mogadiscio: almeno nove morti

... unico servizio d'ambulanza gratuito di Mogadiscio, ha confermato che la sua squadra ha rimosso i corpi di due persone uccise nell'attacco e si è fatta carico di 11 feriti. Tra le vittime figura ...

CONSULTAZIONI GOVERNO: PD - M5S - IV - LEU DA FICO/ Diretta crisi, cosa chiede Renzi

... ma le liti interne al M5s e un Pd tutt'altro che "deciso" sull'unica figura di Conte come opzione rendono ancor più firbillante l'attesa per il colloquio che tra domani e mercoledì il Presidente ...

Crisi di governo, che figura: le cose sarebbero andate diversamente osservando la Costituzione Il Fatto Quotidiano Governo: la “Ficata” del Colle

La scelta compiuta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di dare un mandato esplorativo al presidente della Camera dei deputati, Roberto ...

È morta Zoe Fantuzzi ambulante e rezdora

BIBBIANO. È scomparsa per una malattia, all’età di 82 anni, la bibbianese Zoe Fantuzzi, vedova Vecchi. Dagli inizi degli anni ’80 ha fatto l’ambulante vendendo fiori, mestiere che ha portato avanti pe ...

... unico servizio d'ambulanza gratuito di Mogadiscio, ha confermatola sua squadra ha rimosso i corpi di due persone uccise nell'attacco e si è fatta carico di 11 feriti. Tra le vittime...... ma le liti interne al M5s e un Pd tutt'altro"deciso" sull'unicadi Conte come opzione rendono ancor più firbillante l'attesa per il colloquiotra domani e mercoledì il Presidente ...La scelta compiuta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di dare un mandato esplorativo al presidente della Camera dei deputati, Roberto ...BIBBIANO. È scomparsa per una malattia, all’età di 82 anni, la bibbianese Zoe Fantuzzi, vedova Vecchi. Dagli inizi degli anni ’80 ha fatto l’ambulante vendendo fiori, mestiere che ha portato avanti pe ...