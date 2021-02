Carpi - Mantova 2 - 0. Eleuteri e De Sena a bersaglio (Di martedì 2 febbraio 2021) Carpi - Una rete per tempo e il Carpi supera il Mantova : i biancorossi vanno a bersaglio nel finale di prima frazione con Eleuteri (subito dopo un palo colpito dagli ospiti) e ad inizio ripresa con ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 2 febbraio 2021)- Una rete per tempo e ilsupera il: i biancorossi vanno anel finale di prima frazione con(subito dopo un palo colpito dagli ospiti) e ad inizio ripresa con ...

