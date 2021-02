“Call Me” | la super hit firmata Blondie

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Potente, rock, una hit senza tempo: tutto questo èMe, il singolo firmatoMe è il più grande successo della band statunitense, in cui la voce di Debbie Harry esplode come un vulcano. La cantante è una vera e propria icona del mondo pop rock così come lo è stato il gruppo musicale.Il singolo, pubblicato nel febbraio 1980, ha avuto un successo incredibile! Primo posto negli Stati Uniti e in Inghilterra, venne inserito come colonna sonora del film American Gigolò con Richard Gere. Il branoMe venne prodotto da Giorgio Moroder, che inizialmente aveva proposto a Stevie Nicks dei Fleetwood Mac di comporre un brano per il film. Lei non accettò l’offerta e Moroder ripiegò sui, garantendosi un trionfo. Poche ore in studio di registrazione ed il lavoro era già pronto. Grazie ...