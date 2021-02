Boris 4 si farà | la conferma di Alberto Di Stasio

Leggi su zon

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Durante una diretta su Twitch, l’attoredihato che la quarta stagione diè in fase di scrittura E’ attualmente in fase di scrittura la quarta stagione di “”, serie tv (con Francesco Pannofino nei panni dell’iconico regista di una fiction di terz’ordine Renè Ferretti) che mette alla berlina tutti i clichè della serialità italiana: lo, nel corso di una diretta su Twitch l’attoreDi, che nella serie interpreta Sergio Vannucci. I nuovi episodi, scritti da Luca Vendruscolo e Giacomo Carrapico – senza il compianto Mattia Torre scomparso nel Luglio 2019 – dovrebbero essere girati quest’estate, per essere poi mandati in onda nell’autunno 2021, o all’inizio del prossimo anno: non è stato ancora ...