Birmania, arrestata Aung San Suu Kyi: «Non arrendetevi» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Di nuovo un colpo di stato militare. Il Myanmar è ancora nel caos. Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991 e di fatto capo del governo del paese, è stata arrestata dalle forze armate secondo quanto riferito dalla portavoce del suo partito, la Lega nazionale per la democrazia. «Abbiamo sentito che è detenuta a Naypyidaw», ha detto Myo Nyunt. Con lei sarebbero stati fermati altri esponenti del governo. Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 febbraio 2021) Di nuovo un colpo di stato militare. Il Myanmar è ancora nel caos. Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991 e di fatto capo del governo del paese, è stata arrestata dalle forze armate secondo quanto riferito dalla portavoce del suo partito, la Lega nazionale per la democrazia. «Abbiamo sentito che è detenuta a Naypyidaw», ha detto Myo Nyunt. Con lei sarebbero stati fermati altri esponenti del governo.

